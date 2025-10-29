پخش زنده
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: طرح توسعه فرودگاه بینالمللی کیش با سرمایهگذاری ۱۸ همت، از طرحهای ملی و فراتر از ظرفیت محلی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در آیین افتتاح طرحهای زیرساختی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: طرح توسعه فرودگاه بینالمللی کیش نمادی از عزم ملی در توسعه زیرساختهای کشور است.
او افزود: در مجموع حدود یکونیم همت ارزش سرمایهگذاری طرح هاست و نقش مهمی در تسهیل تردد مسافران و گسترش خدمات فنی و مهندسی کیش ایفا میکنند.
محمد کبیری با قدردانی از همکاری پدافند هوایی و دستگاههای مرتبط در آزادسازی و عملیاتیشدن باند جدید فرودگاه بین المللی کیش، گفت: در ده ماه گذشته تلاش مجموعه همکاران سازمان منطقه آزاد کیش برای تکمیل طرحها چشمگیر بود و انشاءالله تا دهه فجر ذخیره سوخت این فرودگاه به هفت میلیون لیتر خواهد رسید.
او از استقرار دو شبیهساز پرواز MD و B۷۳۷ با مشارکت بخش خصوصی در فرودگاه بین المللی کیش نیز خبر داد و افزود: با راهاندازی این شبیهسازها، آموزش خلبانان در داخل کشور و بهویژه در جنوب ایران انجام میشود و دیگر نیازی به اعزام نیرو به خارج از کشور نخواهد بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: با همدلی و انسجام بین مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی و مناطق آزاد، روند توسعه طرحهای زیرساختی کیش با شتاب بیشتری ادامه داشته باشد و بهزودی شاهد بهرهبرداری از طرحهای جدید باشیم.