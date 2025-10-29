به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی غیور، بازیکن تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران در پایان دیدار با کره‌جنوبی در مرحله دوم نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان با نمایشی تماشایی به عنوان برترین بازیکن زمین شناخته شد.

روزگذشته هم عنوان برترین بازیکن زمین دیدار با پورتوریکو در دور گروهی این مسابقات به محمدحسین حق‌ستان رسید.

تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران در اولین دیدار خود در مرحله دوم قهرمانی جهان، کره‌جنوبی را با نتیجه ۲۱-۳۰ شکست داد.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان به میزبانی مغرب در حال برگزاریست.