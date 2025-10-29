یوم الله ۱۳ آبان نماد پایداری در برابر استکبار جهانی است
امام جمعه بوکان گفت:یوم الله ۱۳ آبان نماد پایداری در برابر استکبار جهانی است.
امام جمعه بوکان در این مراسم با بیان اینکه ۱۳ آبان امسال متفاوت از سالهای گذشته است گفت: ۱۳ آبان فرصتی است تا خاطرات جنایات کشورهای استکبار را هیچ گاه فراموش نکنیم.
ماموستا ملا عباس احمدی با اشاره به جنگ در غزه اظهار داشت: امروز جنایات آمریکا و اسرائیل را در غزه و لبنان شاهد هستیم و دانش آموزان با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال انزجار خود از استکبار و حمایت از مردم و دانشآموزان غزه و لبنان را فریاد میزنند.
وی گفت: پیام روز سیزدهم آبان به مسلمانان همیشه در برابر ظلم و زورگویی ابرقدرتها سر تسلیم فرود نیاورند و با آن مقابله کنند.