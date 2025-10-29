پخش زنده
امروز: -
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت:مشکلات اقتصادی کشور با نگاه ملی و حمایت از بخش خصوصی قابل حل است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جعفر قائم پناه شامگاه چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی خوزستان در اهواز افزود: یکی از چالشهای اساسی، افزایش هزینههای دولت است؛ برای نمونه، تنها بدهی دولت به تأمین اجتماعی بابت بازنشستگان حدود ۸۰۰ همت است که پرداخت آن برای هیچ دولتی آسان نیست.
وامهایی که بانکها پرداخت میکنند با واقعیتهای تورمی سازگار نیست، زیرا دولت بزرگ و ناکارآمد شده و همین امر موجب تورم و ناترازی در بخشهای مختلف شده است.
وی تأکید کرد:وقتی تولید متوقف شود، گرانی افزایش مییابد و دولت نیز آسیب میبیند؛ بنابراین باید نقدینگی و بودجهبندی دستگاههای دولتی بهصورت دقیق مدیریت شود. دولت وفاق ملی وظیفه دارد ساختار دولت را چابک کند و دیجیتالیسازی خدمات را گسترش دهد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی کشت خاطر نشان کرد:کشاورزی یک صنعت است و باید با نگاه علمی و ملی به آن پرداخت. با اینکه خوزستان پرآبترین استان کشور است، اما بدون اصلاح الگوی کشت نمیتوانیم توسعه پایدار داشته باشیم. ما چالشی به نام محیطزیست داریم که تنها با مدیریت صحیح منابع آب میتوان به آن کمک کرد. راهی جز اصلاح الگوی مصرف نداریم.
قائم پناه گفت: در حوزه انرژی نیز باید به سمت انرژیهای نو، بهویژه انرژی خورشیدی حرکت کنیم. در همه زمینهها باید فعال باشیم و با برنامه پیش برویم. هنوز برخی نگاهها در اقتصاد کشور، نگاههای دولتی است. باید این نگاه اصلاح شود و میدان برای بخش خصوصی باز شود.
وی تاکید کرد: برای مبارزه با بیکاری و فقر، فعالان اقتصادی باید تقویت شوند؛ اگر آنها رشد کنند، دولت نیز قویتر خواهد شد. وظیفه اصلی دولت تأمین آموزش، امنیت و سلامت است.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به سفر خود به خوزستان ادامه داد: هدف از این سفر، پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور و بررسی روند اجرای آنهاست. یکی از محورهای مهم، انتقال حسابهای بانکی شرکتهای مستقر در خوزستان به داخل استان وتسهیل دسترسی به منابع مالی است. این سفر جنبه کارشناسی دارد تا مقدمات نشست آتی رئیسجمهور در خوزستان فراهم شود و تصمیمهای نهایی به نتیجه برسد. باید ملی فکر کنیم، کارشناسی کنیم و با نگاه به تجربه جهانی مسیر درست را انتخاب نماییم.