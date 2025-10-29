طراحی سامانه هوشمند برای کنترل و پایش دمای گلخانهها در یک شرکت دانش بنیان
یک شرکت دانش بنیان در ارومیه توانست سامانه هوشمند برای کنترل و پایش دمای گلخانهها طراحی و تولید کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ این سامانه دارای نمایشگر دیجیتال و حالت هشدار میباشد که علاوه بر گلخانهها در صنعت سردخانه و مرغداریها نیز قابل استفاده است.
امکان نصب بر روی انواع دستگاههای نمایشی، پشتیبانی، ارسال برخط دستورات لازم جهت کنترل مجموعه، مقاومت در برابر صداهای محیط، اجرای دستورات روشن و خاموش کردن ادوات از مهمترین ویژگیهای این دستگاه است.
استفاده از تکنولوژیهای به روز و پیشرفته برای کمک به بهبود و تسهیل فرآیندهای درونی کسب و کارها از اهداف مهم این شرکت دانش بنیان است.