آغاز بکار همایش بین المللی میکرو الکترونیک ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی ارومیه
همایش بین المللی میکرو الکترونیک ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی ارومیه آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه بررسی آخرین یافتههای علمی رشته الکترونیک و طراحی تراشههای الکترونیکی با حضور محققان و پژوهشگران ایرانی وخارجی را مهمترین اهداف این همایش بیان کرد.
یعقوب پور اسد افزود:از مجموع ۱۴۹ مقاله ارسال شده برای شرکت در این همایش ۸۹ مقاله پذیرفته شدهاند که در مدت دو روز برگزاری این همایش بصورت سخنرانی وپوستر ارائه میشوند.
وی افزود: برگزاری کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی بین شرکت کنندگان را از دیگر برنامههای این همایش عنوان کرد و خاطرنشان کرد: مدیران واحدهای تولیدی و پژوهشی حوزه الکترونیک هم با هدف جذب سرمایه گذاری طرحهای تحقیقاتی و به تولید انبوه رساندن ایدههای دانشجویی در این همایش حضور خواهند داشت.
رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه با اشاره به اینکه این دانشگاه از توانمندیهای و ظرفیتهای مناسب علمی برخورداراست گفت: در حال حاضر دانشگاه صنعتی ارومیه در رتبه نخست دانشگاههای صنعتی تازه تاسیس کشور قرار دارد.
در این همایش همچنین از نخستین تراشه شتاب سنج اکترونیکی کشور که توسط محققان دانشگاه صنعتی ارومیه طراحی و اجرا شده است رونمایی شد.
این همایش فردا با برگزاری نشستهای تخصصی و برگزاری ۶ کارگاه آموزشی در محورهای رابطهای سریال پرسرعت، حسگرهای زیستی، اصول طراحی مبدلهای داده، مدارهای قرائتگر برای سنسورهای خازنی، قطهات نانو فوتونیک واپتو الکترونیک، محاسبات کوانتومی به کار خود پایان خواهد داد.