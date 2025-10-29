دیدار جوانان و علما به رشد معنوی نسل جدید کمک میکند
؛ حجتالاسلام سلامتی سرمربی استادیاران شبکه تربیتی بسیج استان امروز در مجمع استانی استادیاران بسیج آذربایجانغربی که در سالن جلسات شهید باکری ستاد فرماندهی سپاه شهدای آذربایجانغربی برگزار شد، گفت: باید بررسی شود مطالبات رهبر معظم انقلاب درباره تربیت بسیجیان تا چه اندازه جامه عمل پوشیده است.
وی ادامه داد: استادیاران باید برای رفع مشکلات جامعه هدف خود از صمیم قلب تلاش کنند که مشکلاتی نظیر اشتغال، معیشت و ... شامل میشود، همچنین لازم است برای رشد اخلاقی، اصلاح نفس، تقویت ایمان و ارتقای بنیههای اعتقادی مخاطبین خود تلاش کنند.
حجت الاسلام سلامتی خاطرنشان کرد: در مرکز استان و سایر شهرستانها دیدارهای صمیمانه بین جوانان و علما برپا شود چراکه این نشستهای دوستانه انقلاب باطنی را ارمغان میآورد و حلقههای صالحین با این رویکرد و گفتوگوهای چهره به چهره تاثیری بیشتری از سخنرانی خواهد داشت.
وی بر لزوم تولید محتوا مناسب با نیاز و ذائقه مخاطبان خود تاکید کرد و بیان داشت: استادیاران باید برای اهم و مهم در این زمینه گامهای بلندی بردارند
حجتالاسلام میثم فیاضی مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه شهدای آذربایجانغربی در ادامه این جلسه گفت: هدف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از ایجاد حلقههای صالحین این است که شخصیتهای وارسته و انسانهای بزرگی تربیت شود.
وی با بیان اینکه ما باید نسلی را تربیت کنیم که بتوانند از تمامیت ارضی، انقلاب اسلامی و حاکمیت ملی به معنای واقعی کلمه دفاع کند، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم نسلی را پرورش دهیم که بابصیرت و هوشیار بوده همچنین جامعه، ارزشها، اهداف و آمال آن را به خوبی بشناسد.
این مسئول با اشاره به فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: مهمترین نوع اقتدار بدون تردید اقتدار فرهنگی است، بنابراین چنانچه به آن دست پیدا کنیم، بدون تردید خواهیم توانست در سایر عرصهها نیز قدرتمند شویم.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه شهدای آذربایجانغربی اظهار کرد: دشمنان نظام اسلامی به این نتیجه رسیدهاند که فقط از راه فرهنگی میتوانند بین ما و جوانان فاصله ایجاد کنند پس از این طریق وارد عمل شدهاند، بنابراین باید به این عرصه بیش از پیش بپردازیم و بها دهیم.
این مسئول با بیان اینکه در حلقههای صالحین اقدامات بزرگی تاکنون رقم خورده است، خاطرنشان کرد: در این حلقات حافظان و قاریان قرآن پرورش یافته و به مدارج بالای معنوی دست پیدا کردهاند، علما در این زمینه وظیفه سنگینی بر دوش دارند.
حجتالاسلام فیاضی با اشاره به اینکه مفاهیم نهفته در قرآن کریم را باید به نسل جدید کشورمان منتقل کنیم، گفت: در حلقات صالحین باید کار عملیاتی، میدانی و موثر انجام دهیم تا حاضران علاوه بر اینکه خود مفاهیم را فرا میگیرند سفیران ما نیز باشند.
سردار محمدحسین رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی در ادامه این جلسه ضمن قدردانی و عرض خداقوت به فعالان در حلقههای صالحین، گفت: جهاد تبیین در برهه کنونی یک موضوع حائزاهمیت و ارزشمند بوده و باید متناسب با اقدامات دشمن انجام گیرد.
وی با بیان اینکه اکنون بیش از هر برهه دیگری اهتمام برای جهاد تبیین ضرورت دارد و در کنار آن باید جهاد امیدآفرینی هم صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: مبانی گسترده دینی، احادیث، روایات و قرآن را باید درک کرده و مفاهیم آن را به جوانان و نوجوانان منتقل کرد.
این مسئول بر لزوم تقویت اراده و شکلگیری عزم راسخ در کشور تاکید کرد و بیان داشت: این اراده وجود دارد ولی لازم است بیش از پیش تقویت شود.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: دشمنان نظام اسلامی وقتی به کشور ما حمله کردند، تصورشان این بود هیچ تیری از سمت کشور ما شلیک نخواهد شد، حال آنکه در کمتر از ۲۴ ساعت جایگزین برای فرماندهان شهید منصوب شده و اقدامات لازم در راستای دفاع از میهن اسلامی صورت گرفت.
رجبی اقدامات مختلف در زمینه محرومیتزدایی، عمرانی و مردمیاری را جلوهای از عمل صالح دانست و گفت: چنانچه در حوزه عملی و ملموس به مردم خدمت کنیم، تبیین و روشنگری نیز تاثیرگذار خواهد بود.