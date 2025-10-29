پخش زنده
بهنود نصرتی نماینده دسته ۸۸ کیلوگرم تیم وزنه برداری پسران ایران در رقابتهای دوضرب بازیهای آسیایی جوانان با مهار وزنه ۱۷۳ کیلوگرمی برنزی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از مسابقات وزنه برداری بازیهای آسیایی جوانان به میزبانی بحرین، بهنود نصرتی در دسته ۸۸ کیلوگرم به روی تخته رفت و
در حرکت اول و دوم دوضرب با وجود بالا بردن وزنههای ۱۶۹ و ۱۷۲ کیلوگرمی، اما خطا اعلام شد.
او در حرکت سوم با مهار وزنه ۱۷۳ کیلوگرمی به مدال برنز دوضرب رسید.
او در حرکت اول تا سوم یکضرب موفق به مهار وزنههای ۱۴۵ و ۱۴۷ کیلوگرمی نشد و اوت شد.
وزنه بردار ازبکستانی با مهار وزنه ۱۷۹ کیلوگرمی رکورد جوانان را در این دسته شکست.