مدیرکل دامپزشکی مازندران از کشف و معدومسازی یک محموله قاچاق دام آلوده در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمزه آقاپور کاظمی گفت: مأموران این ادارهکل در اقدامی ضربتی، موفق به کشف محمولهای متشکل از ۱۶ رأس دام سنگین آلوده و بیمار شدند که به صورت قاچاق از استان تهران وارد مازندران شده بود.
وی افزود: این دامهای آلوده بلافاصله با رعایت اصول بهداشتی قرنطینهای در خط اضطراری کشتارگاه دام شهرستان قائمشهر معدوم و ضبط شد.
مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به پیگرد قانونی متخلفان تأکید کرد: پرونده این متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی و دادستانی ارجاع شده است.
آقاپور کاظمی بر برخورد قاطع و بدون اغماض با سودجویان عرصه دامپروری تأکید و تصریح کرد: افرادی که برای منفعت شخصی، سلامت جامعه و امنیت روانی مردم را به مخاطره میاندازند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
وی هشدار داد: چنین اقداماتی نه تنها موجب اخلال در بهداشت عمومی میشوند، بلکه خسارتهای اقتصادی سنگینی به دامداران و بهرهبرداران بخش دامپروری استان وارد میکنند.