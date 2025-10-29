مدیرکل دامپزشکی مازندران از کشف و معدوم‌سازی یک محموله قاچاق دام آلوده در این استان خبر داد.

کشف و معدوم‌سازی محموله قاچاق دام آلوده در مازندران

کشف و معدوم‌سازی محموله قاچاق دام آلوده در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمزه آقاپور کاظمی گفت: مأموران این اداره‌کل در اقدامی ضربتی، موفق به کشف محموله‌ای متشکل از ۱۶ رأس دام سنگین آلوده و بیمار شدند که به صورت قاچاق از استان تهران وارد مازندران شده بود.

وی افزود: این دام‌های آلوده بلافاصله با رعایت اصول بهداشتی قرنطینه‌ای در خط اضطراری کشتارگاه دام شهرستان قائم‌شهر معدوم و ضبط شد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به پیگرد قانونی متخلفان تأکید کرد: پرونده این متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی و دادستانی ارجاع شده است.

آقاپور کاظمی بر برخورد قاطع و بدون اغماض با سودجویان عرصه دامپروری تأکید و تصریح کرد: افرادی که برای منفعت شخصی، سلامت جامعه و امنیت روانی مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

وی هشدار داد: چنین اقداماتی نه تنها موجب اخلال در بهداشت عمومی می‌شوند، بلکه خسارت‌های اقتصادی سنگینی به دامداران و بهره‌برداران بخش دامپروری استان وارد می‌کنند.