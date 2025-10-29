فرماندار ماکو گفت: ضروری است در راستای معرفی هویت فرهنگی ماکو، المان‌های شاخص نصب و برنامه‌هایی برای احیای آیین‌های کهن همچون چله و یلدا برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهلا تاجفر در نشست تخصصی انجمن‌های مردم‌نهاد با اشاره به جایگاه ارزشمند این انجمن‌ها در مسیر پیشرفت جامعه، گفت: تشکل‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد از مؤثرترین نهادها در سطح منطقه‌اند، چراکه ماهیتی غیرانتفاعی دارند و از بطن جامعه و مردم برمی‌خیزند و آنان معتمدترین قشر جامعه هستند که داوطلبانه برای توسعه منطقه گام برمی‌دارند.

فرماندار ماکو بزرگ‌ترین دغدغه امروز کشور را مسئله اقتصاد دانست و افزود: در این مسیر، همیاری و کمک تشکل‌های مردم‌نهاد می‌تواند نقش به‌سزایی در شناسایی ظرفیت‌های شهرستان و جذب سرمایه‌گذاران ایفا کند بنابراین برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌ها بدون بهره‌گیری از دیدگاه و ظرفیت سمن‌ها ناقص خواهد بود.

او با اشاره به اهمیت مسائل زیست‌محیطی و فرهنگی، تصریح کرد: گسترش شهرستان و صنعتی‌شدن آن، ضرورت فعالیت پررنگ‌تر انجمن‌های محیط‌زیستی را دوچندان می‌کند.

تاجفر با تأکید بر مشارکت عمومی در زیباسازی شهر اظهار کرد: طرح کاشت درختان کم‌آب‌بر با شعار هر خانه یک درخت، باید با همکاری شهرداری‌ها و تشکل‌های مردمی پیگیری شود و مشارکت مردم در امور شهری، از جمله زیباسازی و مبلمان شهری، به تقویت حس تعلق و هویت شهری می‌انجامد.

فرماندار ماکو همچنین از اداره میراث‌فرهنگی خواست تا در مسیر برندسازی شهرستان گام‌های عملی بردارد و افزود: ضروری است در راستای معرفی هویت فرهنگی ماکو، المان‌های شاخص نصب و برنامه‌هایی برای احیای آیین‌های کهن همچون چله و یلدا برگزار شود.

او در پایان تصریح کرد: بهترین راهکار برای بهبود وضعیت موجود و ارتقای شاخص‌های توسعه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های انجمن‌های مردم‌نهاد است لذا این نهادها صدای مردم و بازوی دولت در مسیر خدمت به جامعه‌اند و می‌توانند هنرمندانه در افزایش آگاهی، احیای سنن و گسترش روحیه مشارکت اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.