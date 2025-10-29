امروز: -
هدر رفت ۳۰۰ میلیون دلار ارز یارانه‌ای

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷- ۲۲:۵۵
خرید سهام سهامداران بانک آینده آغاز شد
مقاومت در همه میدان‌ها، هک حساب صهیونیست‌ها
بازدید رئیس مجلس از جشنواره همام، ویژه آثار هنرمندان توان یاب
نشست اکو در تهران
خبرهای مرتبط

ارز نیمایی یک رانت است

تاجگردون: با ارز سه نرخی ناترازی اقتصادی ادامه می‌یابد

برچسب ها: ارز یارانه‌ای ، دلار ، یارانه
