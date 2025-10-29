یکصد سری جهیزیه‌ به ارزش ۳۰ میلیارد ریال به نوعروسان کم بضاعت شهرستان‌های اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان و اروندکنار اهداء شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سید ضیاءالدین حزنی دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه، از اجرای طرح گسترده اهداء جهیزیه این قرارگاه در سال جاری خبر داد و اعلام کرد: امروز ۱۰۰ سری جهیزیه کامل در بین خانواده‌های نیازمند استان توزیع گردید و برنامه ریزی شده تا پایان سال، تعداد این جهیزیه‌ها توسط قرارگاه کربلا به ۱۵۰ سری افزایش یابد.

وی در ادامه با تأکید بر سیاست‌های حمایتی سپاه پاسداران در عرصه‌های فرهنگی-اجتماعی، خاطرنشان کرد: این اقدام در چارچوب راهبرد کلان تسهیل و ترویج ازدواج مبتنی بر آموزه‌های ناب اسلامی طراحی و اجرایی شده است.

سردار حزنی تصریح کرد: تقویت بنیان خانواده و استمرار این گونه اقدامات، گام عملی در مسیر مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

سردار مجیدرضا حسن‌زاده جانشین قرارگاه محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه نیز در این دیدار صمیمانه با بیان اهمیت ویژه خادمان مردم در مجموعه سپاه ابراز نمود: مردم شریف ایران، امید انقلاب اسلامی هستند. ما به خدمتگزاری به مردم عزیزمان افتخار می‌کنیم و گرم نگه داشتن کانون گرم زندگی مردم از دغدغه‌های همیشگی سپاه است.

وی افزود: این جهیزیه‌ها هدیه مقام معظم رهبری است که به زوجین عزیز تقدیم میشود.

سردار حسن زاده ادامه داد: نیروی زمینی سپاه تا کنون بیش از ۸۰ هزار جهیزیه در مناطق مختلف کشور به ویژه در استان‌های مرزی توزیع نموده است.

حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل طباطبایی مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیز در سخنانی با بیان اهمیت خوش خلقی و مدارا جهت گرم نگه داشتن محیط خانه و خانواده ابراز نمود: اساس دستورات دین مبین اسلام و سنت پیامبر مکرم اسلام و اهلبیت عصمت و طهارت در خصوص زوجین بر توجه و محبت همسران نسبت به یکدیگر استوار است.

وی افزود: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اهمیت ازدواج آسان به عنوان عاملی برای تحکیم بنیان خانواده و تقویت ارزش‌های اسلامی در جامعه تأکید دارد و سهل گیری نسبت به همسر به موفقیت روز افزون در امور دنیوی و معنوی منجر می‌شود.

سرهنگ پاسدار عباس حلاف معاون مردم یاری و محرومیت زدایی قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیز در آیین اهداء جهیزیه به نوعروسان استان خوزستان اظهار کرد: در ایام ولادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها، این جهیزیه‌ها به ارزش ۳۰ میلیارد ریال به نوعروسان کم بضاعت مالی شهرستان‌های اهواز، آبادان، خرمشهر و شادگان اهداء گردید.

وی افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی قرارگاه منطقه‌ای کربلا در جنوب غرب کشور، کمک به مردم در مناطق مرزی و کم‌برخوردار به‌ویژه در استان خوزستان از جمله ارائه کمک‌های معیشتی برای تسهیل ازدواج جوانان است.

معاون مردم یاری و محرومیت زدایی قرارگاه منطقه‌ای کربلا بیان نمود: این جهیزیه‌ها شامل اقلام: یخچال، ماشین لباس شویی، اجاق گاز، جارو برقی و فرش، سرویس قابلمه و قاشق و چنگال است که برای هر مجموعه جهیزیه ۳۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

وی افزود:این برنامه حمایتی از زوجین عزیز در راستای اجرایی نمودن دستورات فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی در خصوص نهادینه کردن ازدواج آسان، تشویق جوانان برای ازدواج بهنگام و کمک به نوعروسان نیازمند برای تشکیل زندگی مشترک است.

سرهنگ حلاف خاطر نشان کرد: برنامه ریزی برای اهدای جهیزیه به دیگر نوعروسان متقاضی مناطق کم برخوردار استان خوزستان انجام می‌گردد و این روند حمایت از زوج‌های جوان ادامه دارد.

با همت معاونت محرومیت زدایی قرارگاه منطقه‌ای کربلا تا کنون بیش از ۳۰۰۰ جهیزیه به نوعروسان کم بضاعت مالی استان خوزستان واگذار گردیده است.