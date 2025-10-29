پخش زنده
امروز: -
داوران هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ساحلی در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا سیما، داوران بازیهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخصشد که به شرح زیر است:
پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۴
*شهرداری بندرعباس - ملوان بندرانزلی
داروان: علی اکبر زارعی مقدم، رحمان افضلی، هاشم امیری و امیررضا طغرلی ناظر: سید صدرالدین موسوی
*هدف سمنان - چادرملو اردکان
داوران: آرش صفرپور، ابراهیم حبیبی افتخار، سیدعلی زرگر، مرتضی شکی ناظر: حسن کیومرثی
*گلساپوش یزد - پارس جنوبی بوشهر
داوران: حسین رکنی، مهدی قربانفکر، رسول سلیمی، حسین نوروزی ناظر: محمدعلی اسحاقیان