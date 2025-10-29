به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا سیما، داوران بازی‌های هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ مشخصشد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۴

*شهرداری بندرعباس - ملوان بندرانزلی

داروان: علی اکبر زارعی مقدم، رحمان افضلی، هاشم امیری و امیررضا طغرلی ناظر: سید صدرالدین موسوی

*هدف سمنان - چادرملو اردکان

داوران: آرش صفرپور، ابراهیم حبیبی افتخار، سیدعلی زرگر، مرتضی شکی ناظر: حسن کیومرثی

*گلساپوش یزد - پارس جنوبی بوشهر

داوران: حسین رکنی، مهدی قربانفکر، رسول سلیمی، حسین نوروزی ناظر: محمدعلی اسحاقیان