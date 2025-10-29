معاون وزیر آموزش و پرورش:
پیشرفت و تعالی کشور در گرو تربیت نیروی انسانی کارآمد است
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: بزرگترین سرمایه کشور همان نیروی انسانی بوده که عامل و هدف توسعه محسوب میشود پیشرفت و تعالی کشور در گرو تربیت نیروی انسانی کارآمد است.
احمد محمودزاده در بیستوهفتمین جشنواره خیرین مدرسهساز آذربایجان شرقی با اشاره به توجه و حمایت ویژه رئیس جمهوری از حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: به دلیل عنایات خاص ریاست جمهوری، شرایط خوبی در این حوزه در حال پیگیری است. تاکید و مشارکت کمنظیر ریاست جمهوری و دغدغه دولت مردمی در زمینه تعلیم و تربیت، نویدبخش تحقق تعلیم و تربیت متناسب با اهداف اسناد بالادستی و سند تحول بنیادین است.
محمودزاده با اشاره به ساختار آموزش و پرورش بیان کرد: آموزش و پرورش دو بخش دارد بخش اول اقداماتی است که قبل از شروع فرآیند تعلیم و تربیت باید انجام شود، مانند مدرسهسازی، تهیه امکانات، تجهیز فضاهای آموزشی و تامین معلمان مورد نیاز. اگر قرار است فعالیتهای آموزشی و پرورشی بهدرستی شکل گیرد، باید حوزه سختافزاری پیش از ورود به بخش نرمافزاری با کمک ارکان تربیت و عناصر موثر در نظام تعلیم و تربیت بهگونهای طراحی شود که بیشترین بهرهمندی را برای بهبود بخش نرمافزاری داشته باشیم.
وی تاکید کرد: همه ارکان تعلیم و تربیت باید در خدمت این دو بخش یعنی سختافزاری و نرمافزاری، بسیج شوند. در این میان سهم خیرین مدرسهساز بسیار بالا است و در برخی سالها، اعتبارات حاصل از مشارکت خیرین حتی از بودجههای دولتی نیز بیشتر بوده است. فعالیت خیرین مدرسهساز پس از انقلاب اسلامی تاثیر عمیقی بر نظام تعلیم و تربیت کشور داشته است.
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: ترس دشمن از قدرت علمی، نظامی، سیاسی و اقتصادی ایران، ناشی از تجمیع ظرفیتها و همبستگی اقشار مختلف جامعه است؛ از کارگران و مردم عادی گرفته تا دولت و خیرین که همگی در این مسیر همراه و همدل هستند.
وی با اشاره به جایگاه تبریز گفت: تبریز شهر اولینها است و باید در حوزه سختافزاری و رفع مشکلات آموزشی نیز پیشگام باشد. ضعف در مدرسهسازی و سرانه فضای آموزشی در استان نباید از میانگین سایر استانها پایینتر باشد، بلکه باید با برنامهریزی و تلاش مضاعف، وضعیت مطلوبی در این زمینه ایجاد شود.