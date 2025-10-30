پخش زنده
امروز: -
قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه، با هدف حمایت از تولید، همایشی برای تقدیر از ۵۰۰ گاومیشدار خوزستان برگزار و از واحدهای برتر تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، همایش تجلیل از گاومیشداران استان خوزستان با حضور سردار سیدضیاالدین حزنی معاون هماهنگکننده قرارگاه جهاد سازندگی سپاه، سردار «مجیدرضا حسنزاده» جانشین قرارگاه محرومیتزدایی نیروی زمینی سپاه، استاندار خوزستان و فرماندهان نظامی و مدیران دولتی استان خوزستان در اهواز برگزار شد.
سردار مجیدرضا حسن زاده جانشین قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای شعار سال، همایش تجلیل از تولیدکنندگان دامدار و گاومیش داران استان خوزستان با هدف حمایت از تولید که در اقتصاد کشور تأثیر مهمی دارد اجرا شد.
وی افزود: از آنجایی که پوشش گسترده سلامت در سطح جامعه از مهمترین عوامل پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع محسوب میشود و محصولات و فرآوردههای لبنی با توجه به کیفیت شیر گاومیش سهم بسزایی در این خصوص خواهد داشت.
سردار احمد خادم سیدالشهدا فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: «این همایش با مشارکت قرارگاه مرکزی سازندگی و محرومیتزدایی سپاه برگزار شد و از ۵۰۰ گاومیشدار خوزستانی که دارای گلههایی از ۲۶ تا ۱۰۰۰ رأس بودند، تقدیر به عمل آمد.»
فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا ادامه داد: «در این مراسم از ۱۷ تولیدکننده و دامدار برتر به عنوان نمونههای موفق هر شهرستان نیز تقدیر ویژهای صورت گرفت.»
سردار خادم سیدالشهدا خاطرنشان کرد: «در حاشیه این همایش، غرفههای متنوعی شامل پرسش و پاسخ، خوراک دام، محصولات لبنی شرکت پگاه، خرما و صنایع دستی مرتبط برای بازدید مهمانان برپا شد.»