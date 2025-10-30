پخش زنده
سرپرست دفتر امور راههای فرعی و روستایی سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: از ابتدای سال تا پایان مهر، ۵۵۰۸ کیلومتر روکش آسفالت در سطح محورهای فرعی و روستایی کشور اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سید رضا شریفی سرپرست دفتر امور راههای فرعی و روستایی اظهار کرد: طی هفت ماهه سال جاری، ۲۲۰۰ کیلومتر روکش آسفالت در راههای فرعی و ۳۳۰۸ کیلومتر در محورهای روستایی با هدف ارتقاء ایمنی و تسهیل سفرهای هموطنان اجرا شده است.
وی بیان کرد: طی سال جاری و با اجرای ۳۰۸۷ کیلومتر عملیات زیرسازی و ۱۷۷۳ کیلومتر آسفالت در مسیرهای روستایی، بسترهای موجود برای تسهیل و بهبود تردد روستائیان کشور افزایش یافته است.
سرپرست دفتر امور راههای فرعی و روستایی خاطرنشان کرد: در سال جاری ۱۶۶۶ دستگاه ابنیه فنی با هدف حفظ و نگهداری زیرساختهای جادهای کشور در سطح جادههای فرعی و روستایی کشور احداث شده است.
شریفی به گستره محورهای فرعی و روستایی موجود در کشور اشاره و تأکید کرد: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۹۹۵ کیلومتر راه فرعی و ۲۰۳ هزار و ۲۴۸ کیلومتر راه روستایی (آسفالت، شوسه و خاکی) در کشور وجود دارد.