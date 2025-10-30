پخش زنده
معاون اجرایی رئیسجمهور از پیشرفت چشمگیر طرح راهآهن شلمچه–بصره خبر داد و اعلام کرد: طی شش ماه گذشته، حدود ۷ کیلومتر مسیر ریلی شامل ایستگاه و سکو در این طرح آمادهسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدجعفر قائمپناه ، در جریان بازدید از کارگاه پایانه مرزی ریلی شلمچه، گفت: پس از سفر رئیسجمهور به استان خوزستان، روند اجرایی این طرح با سرعت بیشتری دنبال شد و بخش قابل توجهی از زیرساختهای ریلی در مدت کوتاهی آماده بهرهبرداری شدهاند.
وی با تأکید بر نقش کلیدی این طرح در تسهیل سفر زائران اربعین تصریح کرد: برنامهریزی شده است تا سکوهای ایستگاه تا پایان سال جاری تکمیل شوند تا زائران بتوانند با آسایش و سرعت بیشتری به کربلا سفر کنند.
قائمپناه همچنین از رایزنیهای مستمر با طرف عراقی برای تسریع در اجرای بخش عراقی طرح خبر داد و گفت: اتصال ریلی جنوب ایران به عراق از اهمیت راهبردی برخوردار است و امیدواریم با همکاری دو کشور، این مسیر هرچه زودتر به بهرهبرداری برسد.