وزیر صمت پنج شنبه به استان البرز سفر میکند
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز پنجشنبه، هشتم آبان در سفری یکروزه به استان البرز، از ظرفیتها و توانمندیهای صنعتی این استان بازدید خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان البرز برنامههایی همچون افتتاح یک واحد تولید دارو، بازدید از خوشههای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی و بررسی روند تولیدات دارویی و بهداشتی استان در دستور کار قرار دارد.
محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، گفت: استان البرز با بیش از ۴ هزار و ۸۴ واحد صنعتی فعال، جایگاه ششم کشور را از نظر تعداد واحدهای تولیدی داراست.
وی همچنین با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵۰ برند معتبر ملی و بینالمللی در البرز، افزود: احداث بزرگترین شهرک صنعتی کشور در اشتهارد و ایجاد تنها شهرک تخصصی دارویی ایران از مهمترین مزیتهای صنعتی این استان است.
انصاری در ادامه، منطقه ویژه اقتصادی پیام را بهعنوان شاهراه لجستیکی و هوایی کشور معرفی کرد و آن را بستر مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی استان البرز دانست.
مدیرکل صمت استان البرز گفت: با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، و استاندار البرز، نشست با فعالان اقتصادی استان در محل استانداری البرز برگزار خواهد شد.