معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور گفت:در شش‌ماهه نخست امسال بیشترین میزان مشارکت در لبیک به ندای رئیس‌ جمهوری مربوط به استان آذربایجان شرقی بوده است خیرین این استان با رقم هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علیرضا راشکی در بیست‌وهفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز آذربایجان شرقی گفت: فرهنگ و ادب موضوع اصلی دولت است. گفتمان مدرسه‌سازی آقای رئیس جمهوری از سطح وزرا گذر کرده و به سطح مدرسه رسیده است. آموزش و پرورش در ساخت و کیفیت آموزشی باید به گفتمان عمومی در جامعه تبدیل شود و به‌ عنوان یک مطالبه عمومی نهادینه شود.

راشکی با بیان اینکه مدرسه به‌ تنهایی روح ندارد و روح آن، معلم و دانش‌آموز است گفت: هدف ما ارتقای کیفیت در مدارس است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که با کمک خیرین در سال گذشته ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به امر مدرسه‌سازی اختصاص یافته است. همچنین در شش‌ماهه نخست امسال بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان از سوی خیرین کمک شده است.

وی خاطرنشان کرد: این همان گفتمان دستوری رئیس‌جمهوری است که نتایج آن در عمل مشاهده می‌شود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ارقام قابل توجهی دیگر نیز جمع‌آوری شود.