به گزارش خبرگزاری صداوسیما بنابر اعلام سازمان هواشناسی هشدار سطح نارنجی برای استان‌های گیلان، مازندران و گلستان صادر شده است.

در این مناطق رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات بارش برف پیش‌بینی شده است.

احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، لغزندگی جاده‌ها و خسارت به محصولات کشاورزی در این مناطق وجود دارد.

در این مناطق به مردم چندین توصیه شده است از جمله: پرهیز از سفر‌های بین شهریِ غیر ضروری، خودداری از بر پا کردن چادر‌های مسافرتی و توقف عشایر و دامداران درحاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها، احتیاط در فعالیت‌های گردشگردی و کوه‌نوردی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، عدم سم پاشی و محلول پاشی باغات و مزارع، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی و انتقال به مکان‌های مسقف

همچنین امروز در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز واقع دراستان‌های زنجان، قزوین، البرز، سمنان و تهران رگبار باران همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.