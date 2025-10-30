به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در هشتگ این هفته، هم از چهارمین کیک تولد بیمارستان ارتش در شهرستان راز و جرگلان گفته شده و هم از شورای شهر بجنورد که حرف های نامناسبی بین دو عضو آن، رد و بدل شده است.

مالکیت و سپس تجهیز این بیمارستان، سال هاست که محل اختلاف بین دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و ارتش است.

معطلی دانشجویان پزشکی در سلف سرویس دانشگاه و سرمایه گذاری یک شرکت هواپیمایی در ایجاد باغ گردو هم سر از هشتگ هفته در آورده است.