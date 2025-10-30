وزیر امور خارجه بلاروس با اشاره به سفر موفقیت‌آمیز رئیس جمهور کشورمان به مینسک، بر اراده جدی کشورش برای توسعه و تعمیق روابط با تهران در عرصه‌های مختلف تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سفارت ایران در بلاروس، ماکسیم ریژنکوف در دیدار با سعید خطیب‌زاده معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در بلاروس افزود: سفر آتی وزیر امور خارجه ایران به مینسک، سفر رئیس جمهور بلاروس به تهران و پیگیری و تکمیل برخی طرح‌های مشترک در زمینه حمل و نقل و راه‌های مواصلاتی را از موضوعات مهم دستور کار روابط دوجانبه است.

معاون وزیر امور خارجه که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی امنیت اوراسیا به مینسک سفر کرده است، نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت تقویت روابط دو کشور ایران و جمهوری بلاروس تصریح کرد: اراده جمهوری اسلامی ایران توسعه و گسترش مناسبات همه‌جانبه با جمهوری بلاروس و رفع هرگونه مانع موجود در این روند است.

خطیب‌زاده با اشاره به اهمیت روابط راهبردی دو کشور ابراز امیدواری کرد با برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران، تبادل هیات‌های عالی رتبه و امضای موافقتنامه مشارکت راهبردی بین دو کشور شاهد تقویت همکاری‌های دو کشور باشیم.

معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در ادامه برنامه‌های خود در سفر به مینسک همچنین با اولگ ماکاروف مدیر مؤسسه تحقیقات استراتژیک بلاروس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

طرفین در این ملاقات در خصوص روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس، تحولات منطقه‌ای و بین المللی و راه‌های همکاری میان طرفین به رایزنی و تبادل نظر پرداخته و بر لزوم برگزاری منظم جلسات تخصصی مشترک بین موسسه تحقیقات استراتژیک بلاروس و مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه تاکید کردند.

«مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور مرداد ماه ۱۴۰۴ در سفر به مینسک با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

مقامات بلندپایه ایران و بلاروس در حضور روسای جمهور ۲ کشور، ۱۲ سند همکاری در حوزه‌های سیاسی، حقوق بین‌الملل، گردشگری، هنری، رسانه‌ای، بهداشت و سلامت، دارویی، صنعتی، محیط زیست، مناطق آزاد، صنعتی و ویژه اقتصادی و سرمایه‌گذاری به امضا رساندند و سپس مذاکرات مشترک هیات‌های عالی‌رتبه دو کشور برگزار شد.

پیش‌تر علیرضا صانعی سفیر ایران در بلاروس گفته بود: دی‌ماه ۱۴۰۳ هفدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به میزبانی بلاروس برگزار شد و حسب توافقی که در سفر رئیس جمهور انجام شد، هجدهمین نشست این کمیسیون در تهران در اواخر سال جاری برگزار خواهد شد.