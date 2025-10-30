به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ تیم زیر هفده سال رباتیک ایران با حضور ۹ دانش آموز نخبه و برگزیده از فردا به مدت دو روز در لیگ‌های مسیریاب، سومو، خلاقیت، طراحی مهندسی کاربردی و گزارش فنی با دانش آموزان دیگر کشور‌ها رقابت می‌کنند.

این تیم ، دوره گذشته در قزاقستان به مقام نایب قهرمانی آسیا رسید.

تیم ایران در این دوره با تیم‌های قدرتمندی از چین، کره جنوبی، ژاپن، تایلند، هند و سایر کشور‌های آسیایی رقابت خواهد کرد.

نخبگان کشورمان سابقه قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۳ را نیز در کارنامه خود دارند.