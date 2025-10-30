جانشين فرمانده انتظامي استان از دستگيري ۲ سارق سابقه دار سيم و کابل مخابراتي در عمليات ماموران کلانتري ۱۵"حافظ" اين شهرستان و کشف ۲۷ فقره سرقت خبر داد. ‌

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ “عادل منیر” اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل مخابراتی در شهرستان اردبیل، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت‌ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۵ “حافظ” با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی رد پای ۲ سارق سابقه دار را در این رابطه شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آنان را در عملیات پلیسی در یکی از محلات شهر اردبیل دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به اینکه ارزش اموال مسروقه کشف شده از سارقان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است؛ گفت: سارقان در بازجویی‌های پلیس به ارتکاب ۲۷ فقره سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.