به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با پیگیر‌ی‌های صورت‌گرفته از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایلام و انجمن حمایت از بیماران مبتلا به صرع، تفاهم‌نامه‌ای با هدف دسترسی عادلانه و رفاه بیماران مبتلا به صرع و تشنج، منعقد شد.

بر این اساس؛ بیماران مبتلا به صرع می‌توانند با در دست داشتن نسخه پزشک معالج (کدملی و کد رهگیری) به انجمن مربوطه واقع در سرای سمن‌های سلامت استان (سعدی شمالی، نرسیده به میدان خیام، جنب بانک کشاورزی) مراجعه کنند و پس از اخذ گواهی؛ برای دریافت داروی رایگان به داروخانه دکتر اکبری واقع در بلوار سیدالشهدا، کوچه متحدی مراجعه کنند.

«روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام»