مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان از رشد ۱۳ درصدی بازدید از موزه‌ها و بنا‌های تاریخی استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محسن معصوم‌علیزاده با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست امسال ۵۱۸ هزار و ۳۹۱ نفر از موزه‌های استان بازدید کردند این تعداد نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۳ درصد افزایش داشته است.

او گفت: تعداد بازدیدکنندگان از موزه‌های استان در مدت مشابه سال قبل ۴۵۷ هزار و ۶۰۵ نفر بوده است افزود: در این مدت ۲۰۳ هزار و ۵۸۸ بازدید از آرامگاه بوعلی‌سینا بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان همچنین ۱۷۳ هزار و ۲۱۰ بازدید از آرامگاه باباطاهر، ۹۴ هزار و ۹۰۱ بازدید از موزه هگمتانه و ۱۶ هزار و ۵۸۰ بازدید از گنبد علویان ثبت شده است.

معصوم‌علیزاده با اشاره به اینکه امسال موزه‌های استان همدان مانند تمام موزه‌های کشور به دلیل جنگ ۱۲ روزه ۴۰ روز تعطیل بودند اضافه کرد: موزه تاریخ و فرهنگ، ارگ نوشیجان و دستکند سامن در شهرستان ملایر، موزه حمام حاج آقا تراب در نهاوند، موزه تاریخ فرهنگ و آرامگاه میررضی‌الدین‌آرتیمانی در تویسرکان، موزه تاریخ و فرهنگ اسدآباد و محوطه باستانی هگمتانه، آرامگاه‌های بوعلی‌سینا، باباطاهر و گنبد علویان در شهر همدان، موزه‌ها و بنا‌های تحت مدیریت میراث‌فرهنگی استان هستند.

او درباره ساعت بازدید از موزه‌های استان نیز بیان کرد: ساعت فروش بلیط در موزه‌ها و بنا‌های تاریخی همدان ۸.۳۰ و پایان بازدید در آرامگاه‌های بوعلی‌سینا و باباطاهر و گنبد علویان ۱۸ و دیگر موزه‌ها و بنا‌های تاریخی ۱۷.۳۰ است.