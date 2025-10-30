به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ سومین اجلاس بین‌المللی ساختار امنیت اوراسیایی، با حضور هیئت‌های بیش از ۴۰ کشور و ۷ سازمان بین‌المللی، با موضوع محوری «بی‌نظمی یکجانبه جهانی و ساختار امنیت اوراسیایی» به میزبانی شهر مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد.

سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان نیز با همراهی «علیرضا صانعی» سفیر کشورمان در بلاروس، ضمن شرکت و سخنرانی در این نشست، با مقامات سیاسی این کشور دیدار و رایزنی کرد.

سعید خطیب‌زاده در این اجلاس، وضعیت کنونی جهان را نه صلح، بلکه مجموعه‌ای از جنگ‌ها و درگیری‌ها توصیف کرد و هشدار داد: اصول حقوق بین‌الملل مورد تهدید جدی قرار گرفته است.

وی به اختصاص بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برخی کشور‌ها به نیاز‌های نظامی و رشد بی‌سابقه هزینه‌های صنایع تسلیحاتی اشاره کرد و گفت: آشفتگی سیاسی و حقوقی حاکم بر روابط بین‌الملل، ناشی از احساس ناامنی و بی‌ثباتی در جهان است.