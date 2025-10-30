مدیر توزیع برق خداآفرین از تحویل ۱۵۰ دستگاه سامانه خورشیدی قابل حمل به عشایر این شهرستان خبر داد.

تحویل ۱۵۰ دستگاه سامانه خورشیدی قابل حمل به عشایر خداآفرین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حسین‌ زاده در مراسم توزیع سامانه‌های خورشیدی گفت: برای تهیه و خرید سامانه خورشیدی قابل حمل در مجموع هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است که فقط ۱۰ درصد قیمت تمام شده از عشایر دریافت می‌شود و بقیه مبلغ را شرکت توانیر پرداخت کرده است.

وی گسترش انرژی پاک، تحقق عدالت انرژی، توسعه پایدار و حمایت از عشایر را از اهداف توزیع سامانه خورشیدی قابل حمل دانست و گفت: افراد واجد شرایط دریافت این سامانه‌ها را اداره امور عشایر معرفی کرده بود.