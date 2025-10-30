۱۳ طرح کانال آبرسانی بتنی و انتقال آب با لوله به زمین‌های کشاورزی در بیضا به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی بیضا گفت: طرح ساخت کانال آبرسانی بتنی و انتقال آب با لوله به زمین‌های کشاورزی در این شهرستان با هزینه ۸۵ میلیارد ریال اجرا شد.

مویدی با بیان اینکه این طرح با هدف جلوگیری از هدر رفتن و استفاده بهینه از منابع آب اجرا شده است افزود: این طرح‌ها به همت قرارگاه محرومیت زدایی بسیج سازندگی این شهرستان اجرا شده است.

وی بیان کرد: با اجرای این طرح‌ها بیش از ۱۵ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی در روستا‌های مختلف شهرستان بیضا احیاء و به عرصه تولید اضافه شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: قرار است ۲۰ کیلومتر دیگر از جداول سنتی انتقال آب به زمین‌های کشاورزی این شهرستان با استفاده از اعتبارات ملی به جدول بتنی و لوله اصلاح شوند.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.