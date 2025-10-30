تصادف تریلر با کامیون در گردنه کولی کش در جاده آباده به صفاشهر، ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر خرمبید گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف تریلر با کامیون در کیلومتر ۶۸ جاده آباده-صفاشهر، ۲ گروه از نجاتگران هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

حمیدرضا رفیعی افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، با همکاری عوامل اورژانس کمک‌های اولیه را بر روی مصدومان حادثه انجام دادند و سپس آنان به همت عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل کردند.