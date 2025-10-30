رئیس کل دیوان محاسبات کشور که در صدر یک هیئت بلندپایه به شرم‌الشیخ مصر و نشست مجمع عمومی سازمان بین‌المللی دیوان‌های محاسبات کشور‌های جهان (اینتوسای) سفر کرده است، روز چهارشنبه با همتایان خود دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ رئیس کل دیوان محاسبات کشور که در صدر یک هیئت بلندپایه به شرم‌الشیخ مصر و نشست مجمع عمومی سازمان بین‌المللی دیوان‌های محاسبات کشور‌های جهان (اینتوسای) سفر کرده است، روز چهارشنبه در حاشیه نشست، با روسای دیوان‌های محاسبات عراق، پاکستان و هند به‌صورت جداگانه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دیدار با رئیس دیوان محاسبات عراق

رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان در دیدار با عمار صبحی خلف، رئیس دیوان محاسبات جمهوری عراق، روابط سیاسی و فرهنگی دو کشور را ممتاز ارزیابی کرد و با اشاره به اشتراکات دینی، جغرافیایی و تاریخی ایران و عراق اظهار داشت:

دو کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در سه دهه اخیر مناسبات خود را بر پایه احترام متقابل استوار کرده‌اند و همواره پیوند‌های عمیق دوستی و برادری میان دو ملت وجود داشته است.

وی با تبیین ساختار و مأموریت‌های قانونی دیوان محاسبات کشور، این نهاد را برخوردار از قدرت و استقلال واقعی دانست و افزود: در دوره کنونی مدیریت دیوان محاسبات کشور، تلاش مجدانه‌ای برای تحقق اصول شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی و پیشگیری از وقوع تخلفات در این بخش‌ها صورت گرفته و این رویکرد ادامه خواهد یافت.

احمدرضا دستغیب همچنین با اشاره به وجود ساختار قضایی در دیوان محاسبات کشور، وجود دادسرا را نقشی مهم در تحقق تعهدات بودجه‌ای و شفافیت مالی دولت‌ها برشمرد و کاهش اطاله دادرسی و حجم پرونده‌ها را مشهود دانست.

وی بر آمادگی تهران برای گسترش همکاری‌های تخصصی و اشتراک تجربیات حسابرسی با دیوان محاسبات عراق تأکید کرد.

در این دیدار، آقای عمار صبحی خلف نیز با ابراز خرسندی از دیدار همتای ایرانی، ساختار قانونی و فعالیت‌های دیوان محاسبات ایران را الگویی مناسب برای سایر کشور‌ها عنوان کرد و برای تبادل هیئت‌های فنی و تخصصی اعلام آمادگی نمود.

وی همچنین از رئیس کل دیوان محاسبات کشور برای سفر به بغداد دعوت کرد.

در این دیدار آقای غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و مجتبی فردوسی‌پور، رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر حضور داشتند.

دیدار با رئیس دیوان محاسبات پاکستان

در دیدار با مقبول احمد گوندال، رئیس جدید دیوان محاسبات پاکستان، احمدرضا دستغیب توسعه همکاری‌های فنی و تخصصی میان دو دیوان را حائز اهمیت توصیف کرد و گفت: ایران و پاکستان به‌عنوان دو کشور مسلمان و همسایه، می‌توانند همزمان با توسعه روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، همکاری‌های نظارتی و حسابرسی خود را نیز با سرعت بیشتری تعمیق بخشند.

در این دیدار که آقای مجتبی فردوسی‌پور، رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در مصر حضور داشتند، احمدرضا دستغیب با اشاره به ریاست دیوان محاسبات ایران بر سازمان اکوسای (سازمان دیوان‌های محاسبات کشور‌های عضو اکو) که دبیرخانه دائمی آن در اسلام‌آباد قرار دارد، برای برگزاری نشست مجمع عمومی اکوسای در سال جاری در تهران اعلام آمادگی کرد.

رئیس دیوان محاسبات پاکستان نیز روابط کشورش با ایران را بسیار خوب و دوستانه خواند و ضمن استقبال از توسعه همکاری‌ها و تبادل تجربیات، از دستغیب برای بازدید رسمی از اسلام‌آباد در نخستین فرصت دعوت به عمل آورد.

دیدار با رئیس دیوان محاسبات هند

همچنین در دیدار جداگانه با کی سانجی مورتی، بر ضرورت توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف حسابرسی، تبادل دانش و برگزاری دوره‌های آموزشی به‌ویژه در حوزه نوآوری‌های اطلاعاتی و هوش مصنوعی تأکید شد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان، هند را کشوری دانست که می‌تواند افق‌های نوین همکاری‌های مشترک را تعریف و عملیاتی کند. در این راستا طرفین تجدید یادداشت تفاهم همکاری میان دو دیوان را ضروری دانستند.

لازم به ذکر است سازمان جهانی مؤسسات عالی حسابرسی (اینتوسای) بزرگترین نهاد حسابرسی جهان با قدمت بیش از ۷۰ سال و عضویت ۱۹۵ دیوان محاسبات است. اعضا موضوعات تخصصی مرتبط با حسابرسی از جمله اهداف توسعه پایدار، تبادل دانش و تجارب فنی و نظارتی را در قالب مجامع سه‌سالانه و نشست‌های تخصصی فصلی دنبال می‌کنند.

رئیس کنونی این نهاد دیوان محاسبات کشور مصر است که در مجمع بیست و پنجم اینتوسای در شرم‌الشیخ برای مدت سه سال (تا ۲۰٢٨) عهده‌دار این مسئولیت شده است.