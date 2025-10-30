به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان بوانات گفت: ماموران انتظامی این شهرستان هنگام ایست و بازرسی خودرو‌های عبوری در جاده، به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و برای بازرسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ پرویز ارجمند افزود: در بازرسی از اتوبوس، هزار و ۵۰۰ لیتر گازوییل خارج از شبکه توزیع که جاساز شده بود کشف و در این خصوص یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.