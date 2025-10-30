پخش زنده
امروز: -
نماینده جودوی ایران از اسفراین با غلبه بر حریف قزاقستانی در فینال بازیهای آسیایی جوانان بحرین، مدال طلای وزن منفی ۴۸ کیلوگرم را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مهسا شکیبایی، ملی پوش جودوی ایران و تنها نماینده کشور در فینال بازیهای آسیایی جوانان بحرین با نمایشی مقتدرانه حریف قزاقستانی خود را شکست داد و مدال طلای وزن منفی ۴۸ کیلوگرم را بر گردن آویخت.
این پیروزی نخستین مدال طلای تاریخ جودوی ایران در رقابتهای آسیایی جوانان را به نام نماینده اسفراین ثبت کرد و افتخاری بزرگ برای ورزش بانوان استان و کشور به شمار میرود.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان به میزبانی بحرین در حال برگزاری است و کاروان ورزشی ایران تاکنون چندین مدال رنگارنگ در رشتههای مختلف کسب کرده است.
همچنین ابوالفضل نظری، دیگر جودوکار اسفراین و عضو تیم ملی، موفق شد در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین، نشان برنز وزن منهای ۵۵ کیلوگرم را از آن خود کند.
او با دو پیروزی ارزشمند برابر حریفان قرقیزستان و تایلند، به دیدار ردهبندی راه یافت و در سومین مبارزه از حریف ازبک شکست خورد، اما در ادامه با غلبه بر نماینده چینتایپه، جایگاه سوم را کسب کرد.