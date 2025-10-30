«اقتدار آفتاب؛ مانور تمامعیار مدیریت بحران استان مرکزی»
معاون سازمان مدیریت بحران کشور تأکید کرد:«ارتقای توان عملیاتی و آمادگی در مدیریت بحرانها هدف اصلی مانورهای میدانی است.»
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
معاون سازمان مدیریت بحران کشور،امید محترمی روز چهارشنبه ۷ آبان در مانور دورمیزی مدیریت بحران استان مرکزی (اقتدار آفتاب) که با حضور استاندار و مدیران کل دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران استان برگزار شد،گفت: برگزاری مانورهای میدانی، فرصتی است تا دستگاههای مختلف میزان آمادگی و هماهنگی خود را در شرایط واقعی تمرین کنند پس هرچه بیشتر در میدان تمرین عرق بریزیم، در روز حادثه خون کمتری ریخته خواهد شد.
معاون کنترل و هماهنگی پاسخ سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه استان مرکزی در روز پنجشنبه میزبان یک مانور تمامعیار است، گفت: این مانور، عرصهای برای نمایش عیار خدمترسانی دستگاههای اجرایی است. همه باید نشان دهیم برای حفظ جان و مال مردم با تمام توان پای کار هستیم.
وی با تأکید بر اینکه تمرین و آمادگی، کلید موفقیت در مدیریت بحرانها است، افزود: همه دستگاهها موظفاند مطابق سناریوی مانور عمل کنند و نارساییها را در میدان شناسایی و برطرف نمایند ضمن اینکه هر دستگاه باید علاوه بر اجرای سناریوی اصلی، اقدامات ابتکاری خود را نیز طراحی و اجرا کند تا آمادگی خود را در شرایط واقعی افزایش دهد.