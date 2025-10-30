پخش زنده
فیلمهای سینمایی با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این شبکه ویژه برنامههایی با موضوع موسیقی فیلم و تحلیل فیلم هم دارد.
آقای مجتبی سلیمان زاده مدیر تولید امور هنری شبکههای نمایش و تماشا با حضور در استودیو شبکه خبر گفت: ما برای مخاطبان نابینا و ناشنوا دغدغهای داشتیم و در نظر داشتیم که در شبکه نمایش کاری بکنیم که این عزیزان هم در کنار خانواده بتوانند فیلمها را ببینند برای بینندگان ناشنوا فیلمها را آماده سازی کردیم که زیر نویس داشته باشد، برای بینندگان ناشنوا فیلمها را به صورت اس آر تی محتوای فیلم های جدید را به صورت اس آر تی پخش میکنیم و کار جدیدی بود بودکه برای اولین بار در سیما این کار را کردیم و باند صدای جدیدی را به فیلمها اضافه کردیم باند صدای شرح صحنه که نابینایان عزیز هم در کنار خانواده محتوای فیلمها را با شرح صحنه متوجه شوند علاوه بر دیالوگهای فیلم با شرح صحنه که توضیحات را دارد کاملا متوجه محتوای فیلم میشوند.
سلیمان زاده ادامه داد: ما در شبکه نمایش در گذشته ۴ باکس فیلم داشتیم ولی با توجه به این که تعدادی از فیلمها با توجه به اقتضائات تاریخی، زمانی، فیلمهایی که شاید به ژانرخاصی متعلق نباشند، فضای تاریخچهای داشته باشند یا با تقویم سازگاری داشته باشند که باکس جدیدی راه اندازی کردیم که شد ۵ فیلم در روز که در ساعات مختلف از شبکه نمایش پخش میشوند.
وی در خصوص تغییرات میان برنامههای شبکه نمایش گفت: از سال ۱۴۰۱ که شبکه نمایش از شبکه نسیم جدا و مستقل شد، مدیران شبکه سعی کردند که میان برنامههای تخصصی را به شبکه نمایش اضافه کنند و میان برنامه به عنوان دور چین محتوای اصلی ما بسیار مهم است و اگر میان برنامه جذاب باشد استمرار حضور بیننده را روی آنتن تضمین میکند، سعی کردیم که میان برنامههایی را به انتن شبکه اضافه کنیم که تخصصی باشد و تقریبا عناوین زیادی را اضافه کردیم از این لحاظ تنوع خوبی داریم و از لحاظ چینش کنداکتور هم ریتم خوبی را ایجاد کرده است.
مدیر تولید امور هنری شبکههای نمایش و تماشا در خصوص وضعیت پخش در شبکه تماشا هم گفت: از دو سال پیش قرار بر این شد که شبکه تماشا فقط مجموعههای خارجی را پخش کند که یک سری از مجموعههای نوستالژی خارجی که برای مخاطبان جذاب بود، برای پخش آماده کردیم و یک سری هم که ما هر روز یک باکس جدید داریم و هر روز یک سریال جدید خارجی پخش میکنیم و سریالهای ایرانی که به تازگی از شبکههای سیما پخش شدهاند، آنها را هم هر روز دو کلاکت و دو قسمت پخش میکنیم، از ساعت ۱۹ تا ۲۱ سریالهای شرقی ما است که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته و از ساعت ۲۱ تا ۲۳ هم سریالهای پلیسی ما است که دو کلاکت پخش میکنیم و ساعت ۲۳ هم سریال جدید ما است که از شبکه تماشا پخش میشوند.
سلیمان زاده در پایان در خصوص دیگر برنامههای جدید این شبکهها هم گفت: به غیر از سریالهایی که عرض کردم ما یک برنامهای داریم که تنها برنامه تخصصی تلویزیون است که به سریالها به صورت تخصصی میپردازد چه خارجی چه داخلی و چه قدیمی و چه جدید به همه آنها میپردازد و گفتگویی دارد با عوامل سریالهای قدیمی ایرانی که برای مردم جذاب است به اسم «آنچه گذشت»، این برنامه یکشنبه ساعت ۲۱ پخش میشود، فصل جدید آن نیز از آذر ماه آغازمی شود و یک سری فیلر و میان برنامه هم برای شبکه تماشا در دست اقدام برای تولید داریم.