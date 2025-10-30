فعالسازی همه رشتههای ورزشی در دانشگاهها در دستور کار وزارت علوم
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: یکی از سیاستهای وزارت علوم فعال سازی تمام رشتههای ورزشی در دانشگاههاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سعید حبیبا در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین دوره المپیاد ورزشی درون دانشگاهی دانشگاه تبریز با بیان این که یکی از سیاستهای وزارت علوم فعال سازی تمام رشتههای ورزشی در دانشگاه هاست گفت:برگزاری المپیادهای دروندانشگاهی ضمن شناسایی استعدادهای ورزشی میتواند مقدمهای برای حضور دانشجویان ورزشکار در رقابتهای منطقهای، ملی و بینالمللی باشد و در این میان دانشگاه تبریز یکی از دانشگاههای پیشرو در این زمینه است که امکانات و تجهیزات مناسبی را در اختیار دارد و میتواند دانشجویان ورزشکار برترِ خود را به رقابتهای بین المللی هم اعزام کند.
محمدتقی اعلمی رئیس دانشگاه تبریز هم گفت: مشارکت دانشجویان در المپیادهای دروندانشگاهی نه تنها به افزایش سطح سلامت جسمی، بلکه به افزایش نشاط و شادابی آنها کمک میکند و در تعادل بخشی میان زندگی تحصیلی و شخصی این قشر هم موثر است ضمن اینکه بنا داریم دانشگاه تبریز را همچنان که از نظر علمی در سطح بالایی است در زمینه ورزشی هم به دانشگاهی سرآمد در کشور تبدیل کنیم.