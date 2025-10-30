پخش زنده
دبیر اجرایی نخستین کنفرانس بینالمللی گردشگری جاده ابریشم، فرصتها و چشماندازها گفت: از میان بیش از ۳۵۰ مقاله ارسالی به دبیرخانه این رویداد، ۲۱۵ مقاله علمی پذیرش شد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالمحمد کاشیان گفت: .در مجموع بیش از ۳۵۰ مقاله علمی از استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان گردشگری به دبیرخانه نخستین کنفرانس بینالمللی گردشگری سمنان با عنوان «جاده ابریشم؛ فرصتها و چشماندازها» ارسال شد که پس از داوری تخصصی، ۲۱۵ مقاله مورد تأیید نهایی قرار گرفت.
دبیر اجرایی نخستین کنفرانس بینالمللی گردشگری سمنان افزود: از میان این مقالات، هشت مقاله بهصورت سخنرانی کلیدی و ۶۰ مقاله در قالب پوستر در روز برگزاری کنفرانس ارائه شد.
وی گفت : همچنین مقالات پذیرفتهشده در مرحله نهایی توسط دو مؤسسه معتبر بینالمللی منتشر خواهد شد.
کاشیان با بیان اینکه این کنفرانس یکی از مهمترین رویدادهای علمی گردشگری کشور محسوب میشود، افزود : هدف از برگزاری این همایش، معرفی ظرفیتهای گردشگری استان سمنان در امتداد جاده تاریخی ابریشم، تبادل علمی میان پژوهشگران داخلی و خارجی، و بررسی فرصتها و چشماندازهای توسعه گردشگری در این مسیر جهانی است.
دبیر اجرایی نخستین کنفرانس بینالمللی گردشگری سمنان گفت : در حاشیه کنفرانس، نمایشگاه صنایعدستی استان سمنان و نمایشگاه خوراکهای ایرانی با عنوان ایرانجان برپا شد که با استقبال شرکتکنندگان داخلی و بینالمللی همراه بود.
وی گفت: همزمان با برگزاری این رویداد علمی، نخستین مرکز تخصصی آموزشهای هتلداری دانشگاهی کشور نیز در دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان افتتاح شد که آغازگر مسیری نو در آموزش تخصصی و ارتقای مهارتهای علمی و حرفهای فعالان گردشگری خواهد بود.