سه زمین چمن مصنوعی در روستاهای شهرستان مهرستان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار مهرستان در جنوب شرق سیستان و بلوچستان گفت: سه زمین چمن مصنوعی در روستاهای چگرد، افشان و گروک در راستای افزایش سرانه فضاهای ورزشی این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
مجیبالرحمن دهانی افزود: این طرحها در راستای گسترش زیرساختهای ورزشی و افزایش سرانه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی شهرستان مهرستان اجرا شده است.
وی افزود: علاوهبر این، با استفاده از منابع مالی دهیاریها و حمایتهای استانداری سیستان و بلوچستان، ۲ زمین چمن مصنوعی دیگر نیز در روستاهای گرسامان و کهنشهر سلیم به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
فرماندار مهرستان گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، سه زمین چمن مصنوعی دیگر نیز تا پایان امسال در چند روستای دیگر این شهرستان احداث خواهد شد.
وی ادامه داد: از دیگر طرحهای ورزشی در حال اجرا در مهرستان میتوان به سالن چندمنظوره ورزشی، زمین چمن بزرگ محله کهنشهر و خانه جوان اشاره کرد که عملیات اجرایی آنها در مراحل پایانی قرار دارد.
دهانی با بیان اینکه توسعه فضاهای ورزشی موجب افزایش نشاط اجتماعی و هدایت استعدادهای جوانان به مسیرهای سالم میشود، افزود: ارتقای شاخصهای ورزشی از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان مهرستان است.