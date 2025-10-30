امیرحسین منظمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ساعت ٢٣ روز هفتم آبان در مقابل محل بستری صابر کاظمی ملی پوش سابق والیبال ایران گفت: عصر امروز هفتم آبان ساعت ١٩ گروه پزشکی صابر کاظمی با بررسی نهایی وضعیت صابر اعلام کردند او دچار مرگ مغزی شده است هر چند قلب صابر همچنان به کمک دستگاه ضربان دارد.

دبیر فدراسیون والیبال افزود: هنوز دستگاه‌ها از صابر جدا نشده است و مردم برای این ملی پوش سابق دعا کنند