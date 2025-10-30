پخش زنده
اخبار درز کرده در برخی رسانههای انگلیس نشان میدهد در پنج دهه گذشته، صدها زن در زمان معاینات پزشکی در ارتش این کشور، هدف آزار جنسی قرار گرفتند که برخی از آنها منجر به شکایت شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ در پی افشای این خبر و افزایش فشار افکار عمومی برای بررسی این رسوایی، پلیس منطقه "ویلتشایر" اعلام کرد اتهامات مربوط به آزمونهای پزشکی نظامی در سالهای ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۶ میلادی را بررسی میکند.
در این گزارشها آمده است که نه پلیس منطقه "ویلتشایر" و نه وزارت دفاع انگلیس، درباره شمار دختران و زنانی که مدعیاند در زمان معاینات پزشکی در ارتش، مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند، اظهار نظر نمیکنند. نشریه گاردین در این باره نوشت: پلیس در حال بررسی ادعاهای سوء استفاده در مکانهای مختلف ارتش در انگلیس است و افسران معتقدند ممکن است چندین عامل در این اتهامها اثر داشته باشند.
گاردین افزود: پلیس منطقه "ویلتشایر" گفته است که این تحقیقات در اوایل سال جاری و پس از افشای سوء استفاده جنسی "قدیمی" از سربازان استخدام شده ارتش در طول معاینات پزشکی سربازی، در چندین مکان آغاز شد.
به نوشته این روزنامه، در بیانیه پلیس آمده است: ما با افرادی که هدف آزار قرار گرفتهاند در تماس و در تلاشیم تا با دیگرانی که ممکن است نگرانیها یا اطلاعاتی برای به اشتراک گذاشتن داشته باشند، ارتباط برقرار کنیم. " در ادامه این بیانیه آمده است: کارآگاهان از هر کسی که ممکن است رفتار مجرمانه، نامناسب یا غیرعادی را در طول معاینات پزشکی سربازی تجربه کرده باشد درخواست میکنند تا با پلیس تماس بگیرد. ما متعهدیم که با هر بازمانده و شاهد در ارتباط باشیم تا اطمینان حاصل کنیم که پشتیبانی مناسب را ارائه میدهیم.
روزنامه گاردین نوشت: این تحقیقات با نام رمز عملیات "پیانورا" مورد حمایت فرماندهی جنایات جدی دفاعی مستقر در "همپشایر" و وزارت دفاع است. به نوشته این روزنامه، افسر ارشد تحقیق، سرتیپ پلیس " دارن هانانت" میگوید بررسیها نشان میدهد که تخلفاتی در چندین دهه در مکانهای مختلف در ارتش این کشور روی داده است که مجرمان مختلفی را نشان میدهد.