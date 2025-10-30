وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رویکرد دولت در سال ۱۴۰۴، از اولویت جذب سرمایه‌گذاری برای رونق تولید خبر داد و گفت: مناطق آزاد می‌توانند پیشران توسعه اقتصادی در کشور باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعلی مدنی زاده شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاح پنج طرح فرودگاهی در کیش در مصاحبه با خبرنگاران گفت: تمام تلاش وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۴ به عنوان سال "سرمایه گذاری برای تولید"، بحث جذب سرمایه‌گذاری است تا بتوانیم برای چند سال آینده، افق روشنی را برای همه ملت ایران در مناطق مختلف کشور رقم بزنیم.

وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد دریامحور افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی در تلاش است تا بر این اساس تحولی در منطقه ساحلی جنوب کشور از جمله کل منطقه مکران و چابهار و نیز خود کیش که منطقه آزاد محسوب می‌شوند، ایجاد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در جزیره کیش، اولین هدف مد نظر دولت این است که این جزیره را تبدیل به اولین هاب هوایی کشور بکند و در ادامه اینجا تبدیل به مرکز اقتصاد دیجیتال و اولین منطقه آزاد نمونه در این زمینه بشود.

وی اظهار کرد: اولین چیزی که طی این سفر به دنبال آن هستیم، این است که ببینیم دغدغه مردم و فعالان اقتصادی در جزیره کیش چیست و آنها چه مشکلاتی دارند و برای حل آن چه موانعی وجود دارد.

مدنی‌زاده همچنین با اشاره به افتتاح چندین طرح فرودگاهی در کیش به ارزش ۱۵ هزار میلیارد ریال گفت: مسئولان محلی برای اجرا و تکمیل این طرح ها طی سالیان گذشته زحمت زیادی کشیده‌اند و این طرح های افتتاح شده حاصل مجموعه تلاش و اقدامات اجرایی چندین ساله همکاران در منطقه آزاد کیش به ارزش ۱۸۰ هزار میلیارد ریال است.

وی ابراز امیدواری کرد که با سرمایه‌گذاری انجام شده دولت و بخش خصوصی و افتتاحطرح های زیربنایی، مشکلات ساکنان، گردشگران و فعالان اقتصادی جزیره کیش به حداقل برسد.

شامگاه چهارشنبه در نخستین دقایق ورود سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به جزیره کیش، پنج طرح فرودگاه بین المللی کیش با مجموع سرمایه گذاری ۱۵ هزار میلیارد ریالی طی آیینی افتتاح شد.

در این آیین، باند جنوبی، ساختمان برج مراقبت و تکنیکال بلاک، روشنایی باند با یک هزار و ۴۶۰ چراغ، سامانه ناوبری هوایی دی. وی. او. آر و سامانه ناوبری فرودگاهی آی. ال. اس کت۲ به بهره‌برداری رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین سامانه طرح مسکن بومیان جزیره کیش را که امکان ثبت‌نام برای متقاضیان بومی بدون مسکن جزیره کیش، فراهم می‌کند، رونمایی کرد.

در سفر سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور او را همراهی می‌کنند. وزیر اقتصاد امروز هم ضمن افتتاح و کلنگ‌زنی چند طرح اقتصادی و زیربنایی، از طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری جزیره کیش بازدید خواهد کرد.

همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مدیران منطقه آزاد کیش از دیگر برنامه‌های سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به کیش اعلام شده است و طی این سفر، در چارچوب برنامه‌های میدانی دولت، بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای مناطق آزاد و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انجام می‌شود.