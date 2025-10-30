مدیریت بحران و هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی نسبت به طغیان رودخانه‌ها و وقوع سیلاب‌های محلی هشدار دادند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی مازندران با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی، گفت: با ورود سامانه بارشی مازندرانی‌ها شاهد ناپایداری‌های جوی و بارش‌های رگباری در استان خواهند بود.

احمد اسدی افزود: بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و احتمال وقوع تگرگ از جمله پیامد‌های ورود این سامانه بارشی است.





او ادامه داد: دمای هوا نیز در مناطق جلگه‌ای استان تا ۱۰ درجه و در ارتفاعات تا ۱۵ درجه کاهش خواهد یافت.





مدیرکل مدیریت بحران مازندران نیز از احتمال طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیلاب در مسیل‌ها خبر داد و گفت:با فعالیت این سامانه بارشی، جاری شدن روان‌آب، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها در سراسر استان قابل پیش‌بینی است.





حسینعلی محمدی از مردم خواست از فعالیت‌های کوهنوردی، توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مرتفع خودداری کنند.



