پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: طبق آمارهای اعلامی در حال حاضر ۱۴ درصد سالمند در کشور وجود دارد که یعنی جمعیت کشور یا در حال ورود به سالمندی هست یا به سالمندی ورود کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سید جواد حسینی در جلسه شورای سالمندان استان اردبیل که در سالن شیخصفی استانداری اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: استان اردبیل بیست و هفتمین استانی است که بدان سفر کردم و در همه استانها سعی بر این است که جلسه شورای سالمندان بهدلیل اهمیت آن برگزار شود.
وی افزود: طبق آمارها اگر کشوری ۷ درصد جمعیت بالای ۶۰ سال داشته باشد جوان، اگر جمعیت ۷ تا ۱۴ درصد بالای ۶۰ سال داشته باشد یعنی در حال ورود به سالمندی و اگر ۱۴ تا ۲۱ درصد باشد سالمند است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین بیان کرد: طبق آمارهای اعلامی در حال حاضر ۱۴ درصد سالمند در کشور وجود دارد که یعنی جمعیت کشور یا در حال ورود به سالمندی هست یا به سالمندی ورود کرده است.
وی گفت: طبق آمارها در دهههای آینده حدود بیش از ۳۰ درصد سالمند خواهیم داشت و سوال اصلی این مورد است که آیا مسئله سالمندی برای برخی ادارات مهم است که باید بگوییم خیر زیرا در این مورد دچار گسل شناختی هستیم. حسینی در ادامه بیان کرد: برای درک اهمیت عدم شناخت این گسل به ۶۷ هزار معلولیت ناشی از تصادفات جادهای اشاره میکنم که چون گسل شناختی در این مورد وجود دارد چندان مسئله مهمی برای خیلیها نیست.
وی همچنین گفت: میانگین بازنشستگی در کشور حدود ۵۲ سال و امید به زندگی ۷۶ سال است، حدود ۳ هزارنفر طی یک ماه اخیر به جهت کاردرمانی سالمندان آموزشدیده شدهاند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: در مورد سالمندان نکتهای که بدان پی بردیم کمبود قوانین در این حوزه بود که قوانینی در این مورد پیشنویس شده است.
حسینی اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد سالمندان کشور تنها زندگی میکنند و طبق پیمایشی که در این مورد انجامگرفته، تنهایی مشکل بزرگ سالمندان است، ۳ بخش مهم همچون آموزش و مراقبین رسمی جزو اقدامات است.
رئیس سازمان بهزیستی گفت: مرکز شبانهروزی و اورژانس اجتماعی اقداماتی است که میتوان در اردبیل انجام داد و دهکده سالمندان هم جزو مواردی است که میتوان انجام داد.
وی همچنین گفت: حق پرستاری، ساخت مسکن، ایجاد یکهزار و ۲۰۰ شغل همچون مشاغل مربوط به پنل خورشیدی و تأمین جهیزیه برای ۵۰ درصد از ازدواج افراد هدف، اهدای ویلچر به معلولینی که به ویلچر نیاز دارند در شهرهای زیر ۲۰ هزار جمعیت، ساخت یکهزار مسکن از جمله ۱۴۰ مسکن جدید و... و. جزو تعهداتمان است.
حسینی بیان کرد: کل اعتبارات سازمان بهزیستی در تملکات و دارایی برای نمونه اگر در سنوات گذشته ۱۰ میلیارد بوده باشد حدود ۲۰ میلیارد فقط در سال گذشته به این استان اعطا شده است که البته استاندار اردبیل هم ۱۶ میلیارد به این مبلغ افزوده است.