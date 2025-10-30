به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شب گذشته در جایگاه سوخت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شهرستان دیر، در هنگام تخلیه سوخت گازوئیل، به دلایلی، بخشی از سوخت از محل تخلیه سرریز و در خیابان مجاور جاری شد. این حادثه موجب لغزندگی سطح معبر و واژگونی چند دستگاه موتورسیکلت در محدوده شد.

در پی این حادثه، ماموران پلیس راهور شهرستان دیر با روحیه‌ای جهادی بلافاصله در محل حاضر شدند و با شن‌پاشی و ایمن‌سازی معبر، از بروز حوادث بیشتر جلوگیری کردند.