اقدام جهادی و بهموقع رئیس پلیس راهور شهرستان دیر در ایمنسازی محل نشت گازوئیل، جلو حادثهای بزرگ را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شب گذشته در جایگاه سوخت شرکت پخش فرآوردههای نفتی شهرستان دیر، در هنگام تخلیه سوخت گازوئیل، به دلایلی، بخشی از سوخت از محل تخلیه سرریز و در خیابان مجاور جاری شد. این حادثه موجب لغزندگی سطح معبر و واژگونی چند دستگاه موتورسیکلت در محدوده شد.
در پی این حادثه، ماموران پلیس راهور شهرستان دیر با روحیهای جهادی بلافاصله در محل حاضر شدند و با شنپاشی و ایمنسازی معبر، از بروز حوادث بیشتر جلوگیری کردند.