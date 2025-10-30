به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم گرامیداشت سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه با حضور سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی، سرکنسول جمهوری ترکیه در ارومیه و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در محل کنسولگری جمهوری ترکیه در ارومیه برگزار شد.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی در این مراسم با تأکید بر اهمیت روابط دوستانه و تاریخی دو کشور همسایه، گفت: سال ۲۰۲۵ به‌عنوان سال فرهنگی ایران و ترکیه نام‌گذاری شده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک فرهنگی می‌تواند عامل تقویت پیوند‌های دو ملت باشد.

رسول مقابلی همچنین با اشاره به هدف‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در مبادلات تجاری دو کشور، افزود: آذربایجان‌غربی در توسعه روابط اقتصادی و مرزی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه نقشی ویژه داشته و تقویت همکاری‌های امنیتی و هماهنگی مرزی، لازمه حفظ ثبات منطقه می‌باشد.

در این مراسم مقامات حاضر با تبریک فرارسیدن سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه، بر توسعه و تعمیق روابط دوستانه میان دو کشور همسایه تأکید کردند.

همچنین در این آیین بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و مرزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای تقویت مناسبات استانی میان آذربایجان‌غربی و مناطق همجوار ترکیه تأکید شد.