پژوهشهای دانشگاه زابل مبنای طراحی مدل اجرایی مشترک دستگاههای اجرایی برای مقابله با پدیده گرد و غبار در شمال استان قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان گفت: بنا به دستور استاندار سیستان و بلوچستان، مقرر شد دانشگاه زابل به عنوان دانشگاه مرجع منطقه، تمامی پژوهشهای انجامشده خود در حوزه ریزگردها را مورد بررسی و جمعبندی قرار دهد تا از دل این مطالعات، یک مدل اجرایی مناسب برای مقابله با گرد و غبار استخراج شود و دستگاههای اجرایی مرتبط، آن را به مرحله اجرا برسانند.
مهرداد عرب اول ادامه داد: در نشست امروز که با حضور رئیس دانشگاه زابل و اساتید برجسته حوزه منابع طبیعی، تالاب و بیابان برگزار شد، مباحث متنوعی مطرح و مقرر شد طی ۱۰ روز آینده، دانشگاه زابل پژوهش منتخب و قابل اجرا با توجه به شرایط فعلی منطقه و کمبود آب را ارائه کند.
وی گفت: همزمان، دستگاههای اجرایی نیز مطالعات خود را از طریق مهندسان مشاور جمعبندی خواهند کرد تا در کارگروه ویژهای که بهزودی در ادارهکل محیطزیست استان برگزار میشود، تلفیق نتایج مطالعات دانشگاهی و اجرایی انجام و مدل نهایی کنترل ریزگردها تدوین شود.
عرب اول تصریح کرد: با نهایی شدن این مدل، از محل منابع اعتباری سالجاری که در قانون بودجه و مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه استان برای موضوع تالاب هامون پیشبینی شده است، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
وی تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیت علمی دانشگاه زابل در کنار توان اجرایی دستگاههای مسئول، میتواند مسیر جدیدی برای احیای تالاب بینالمللی هامون و کنترل پدیده گرد و غبار در شمال استان بگشاید.
در سالهای اخیر طرحهای متعددی از سوی دستگاههای اجرایی برای مهار ریزگردها، تثبیت ماسههای روان و احیای تالاب اجرا شده اما به دلیل پراکندگی اقدامات و نبود یک مدل واحد، اثربخشی آنها محدود بوده است. اکنون تصمیم شورای اداری استان برای استفاده از مطالعات دانشگاه زابل به عنوان مبنای مدل اجرایی کنترل ریزگردها، تلاشی برای یکپارچهسازی رویکرد علمی و اجرایی در مدیریت بحران هامون به شمار میرود.