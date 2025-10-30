پخش زنده
امروز: -
در هفته نهم رقابتهای دسته برتر فوتبال باشگاههای کشور، خیبر خرم آباد فردا میزبان گل گهر سیرجان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم خیبر خرم آباد فردا نهم آبانماه از ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی این شهر به مصاف گلگهر سیرجان خواهد رفت.
خیبر هم اکنون با ۱۰ امتیاز در رده نهم و گلگهر با ۱۲ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار دارد.
با توجه به فاصله کم امتیازها در جدول، خیبر در صورت کسب سه امتیاز این دیدار، شانس بازگشت به جمع پنج تیم برتر جدول را خواهد داشت.