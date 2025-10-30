

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی از کشت پاییزه ۱۵ هکتار سبزیجات در این شهرستان خبر داد و گفت: این سطح تا پایان فصل کشت به ۴۷ هکتار افزایش خواهد یافت.

علی نوری نژاد افزود: توسعه کشت سبزیجات به عنوان محصولاتی با ارزش اقتصادی و غذایی بالا، در راستای تنوع‌بخشی به الگوی کشت و افزایش درآمد کشاورزان در دستور کار قرار دارد.

او ادامه داد: این مدیریت با تأمین نهاده‌های مورد نیاز و ارائه آموزش‌های لازم در زمینه کشت پاییزه، از برنامه کشت سبزیجات حمایت می‌کند.