تفاهمنامه سهجانبه توسعه گردشگری و حفاظت محیط زیست میان محیط زیست، میراث فرهنگی و کانون جهانگردی در آذربایجان شرقی امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،تفاهمنامهای سهجانبه میان ادارهکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی به امضا رسید.
این تفاهمنامه با هدف توسعه همکاریهای مشترک در زمینه حفاظت از محیط زیست، ترویج گردشگری پایدار و بهرهبرداری مسئولانه از ظرفیتهای طبیعی و تاریخی استان منعقد شد.
در این مراسم که با حضور مدیران و نمایندگان سه نهاد برگزار شد طرفین بر تعامل بیشتر در حوزه آموزش، فرهنگسازی و برگزاری رویدادهای گردشگری و زیستمحیطی تاکید کردند.