ساخت خوابگاههای متأهلی دستور کار جدی وزارت علوم
ساخت خوابگاههای دانشجویی متأهلی در راستای اجرای سیاستهای جمعیتی و تشکیل خانواده با قوت در دستور کار وزارت علوم قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیر کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم در حاشیه مراسم افتتاح ۹ واحد مسکونی متأهلی دانشجویی در بهشهر گفت: نهضت ساخت خوابگاههای متأهلی در کشور از سه سال گذشته کلید خورده است.
کبرپور هدف از این اقدام را احداث ۳۰ هزار واحد خوابگاه متأهلی در کشور عنوان کرد و گفت: هم اکنون ۹۳۲ واحد از این خوابگاهها به بهرهبرداری رسیده است.
او ادامه داد: همچنین تعداد ۹۳۲ واحد دیگر در حال ساخت است که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها به ۳۰ درصد رسیده است.
مدیر کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم گفت: هیئت نظارت زیر نظر وزیر علوم در دانشگاهها، نظارت کامل بر ساخت این واحدهای مسکونی دارد و امیدواریم تا سال آینده شاهد بهرهبرداری از این پروژهها باشیم.
رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران در بهشهر گفت:این دانشگاه با بیش از سه دهه سابقه فعالیت، همواره با چالش نبود خوابگاه دانشجویی روبهرو بوده است و خوشبختانه با حمایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و پیگیریهای مستمر مدیران دانشگاه، امروز شاهد تحقق یکی از آرزوهای دیرینه مجموعه دانشگاه هستیم.
ربانی افزود: در مرحله نخست این طرح، ۹ واحد سوئیت ۴۵ متری تکمیل و آماده بهرهبرداری شده و ساخت ۴۰ واحد دیگر نیز تا مرحله اسکلت پیشرفت کرده است.
او ادامه داد: پیشبینی میشود تا مهرماه سال آینده، ظرفیت اقامت حدود ۳۰۰ دانشجوی دختر در این خوابگاهها فراهم شود و دغدغه اسکان دانشجویان در خوابگاههای استیجاری برای همیشه برطرف شود.
رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران همچنین از برنامهریزی برای ساخت ۱۸ واحد خوابگاه متأهلی خبر داد و گفت: تفاهمنامهای با وزارت علوم، بنیاد برکت و دانشگاه جهت احداث ۱۸ واحد سوئیت خوابگاه متاهلی منعقد گردیده که انشاللله عملیات اجرایی آن بزودی آغاز خواهد شد